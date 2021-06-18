В Перми изменится маршрут автобуса №57

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автобус № 57 временно изменит свой маршрут. Из-за работ по реконструкции улицы Героев Хасана будет прекращено движение транспорта по правой стороне автомобильной дороги от ТЦ «Баумолл» (улица Героев Хасана, 109) до улицы 4-я Ферма (остановочный пункт «Микрорайон Липовая гора»). Поэтому автобус № 57 «Микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» в воскресенье, 20 июня, с 7 утра до 13 часов будет ходить по улицам Василия Васильева, местному проезду вдоль улицы Героев Хасана (от дома № 100 до дома № 108), улице Героев Хасана.

- Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Микрорайон Липовая гора» в районе дома № 145а по улице Героев Хасана, а также на существующих остановочных пунктах, - сообщили в администрации Перми.

С 13.00 до 23.00 движение на участке от ТЦ «Баумолл» (улица Героев Хасана, 109) до улицы Василия Васильева сохранится, а на участке от улицы Василия Васильева до улицы 4-я Ферма движение будет восстановлено до 6 полос. Также будет открыт для проезда перекресток улиц Героев Хасана и Василия Васильева.