Документальный фильм о Перми покажут в Париже

Европа узнает о жизни в Закамске Фото: Василий Вахрин

Документальный фильм «Набережная» режиссера Нади Захаровой включили в конкурсную программу фестиваля независимого авторского кино «Европа вокруг Европы», который пройдет в ноябре в Париже.

«Наш совместный с Минкультуры Пермского края фильм «Набережная» только начал фестивальный путь. И мы очень рады первой номинации на уважаемом европейском киносмотре. Это уникальный документальный проект с мощным фестивальным потенциалом — он созерцательный, философский. Автор показывает жизнь общественного пространства в жилом районе города в деталях — откровенно и глубоко», — цитирует ТАСС гендиректора Продюсерского центра студии имени Горького Асмика Мовсисяна.

Проект показывает будни набережной реки Камы в отдаленном районе Перми, говорят на студии.

Фестиваль L’Europe autour de l’Europe пройдет 17-30 ноября в Париже. Основной конкурс включает полнометражные игровые, документальные и короткометражные фильмы. Российская картина «Набережная» примет участие в смотре вместе с работами из Франции, Германии, Португалии, Бельгии, Финляндии, Венгрии.