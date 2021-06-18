В выходные в двух районах Перми будет массовое отключение воды

- Фото: архив "КП"

В ближайшие выходные, 19 и 20 июня в Ленинском и Орджоникидзевском районах ожидается массовое отключение холодной воды. В разное время без воды останутся 50 домов, сообщили «КП-Пермь» в «Новогоре-Прикамье».

Так, в субботу, 19 июня, с 09:00 в утра до 19:00 без холодной воды останутся жители домов по адресам:

- улица Бушмакина, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27

- улица Колвинская, 26

С 10:00 до 18:00 холодное водоснабжение отключат в Ленинском районе. Воды не будет в домах по адресам:

- улица Газеты Звезда, 42, 42А, 44, 44А, 45, 52, 54 и 67

- проспект Комсомольский, 48, 50, 52, 54, 56, 58

- улица Сибирская, 55

- улица Тимирязева, 50, 52, 54

- улица Швецова, 31, 32, 39, 41, 48, 50

А в воскресенье, 20 июня, с 09:00 утра до 20:00 вечера запланировано отключение в домах по адресам:

- улица Монастырская, 142, 144, 152, 157, 159, 160, 171, 173

- улица Толмачева, 2

- улица Якуба Коласа, 8.