Посылка 21 века: в Губахе в колонию дроном пытались доставить наркотики

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Два мобильных телефона, 20 симкарт и 0,51 грамма героина с помощью квадрокоптера пытались передать осужденным исправительной колонии №12, расположенной в поселке Широковский Губахинского района. Но оперативники уже знали о предстоящей доставке и, заметив воздухе дрон, обнаружили и стоящий рядом автомобиль, из которого двое управляли «курьером». Незаконную посылку у них изъяли.

На организатора доставки завели уголовное дело о незаконном производство, сбыте или пересылке наркотиков, а на адресата в колонии наложили дисциплинарное взыскание.