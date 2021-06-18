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Происшествия18 июня 2021 8:21

Посылка 21 века: в Губахе в колонию дроном пытались доставить наркотики

Героин, шприцы, а также телефоны и симкарты были изъяты, а нарушители задержаны
Данил Постаногов
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Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Два мобильных телефона, 20 симкарт и 0,51 грамма героина с помощью квадрокоптера пытались передать осужденным исправительной колонии №12, расположенной в поселке Широковский Губахинского района. Но оперативники уже знали о предстоящей доставке и, заметив воздухе дрон, обнаружили и стоящий рядом автомобиль, из которого двое управляли «курьером». Незаконную посылку у них изъяли.

На организатора доставки завели уголовное дело о незаконном производство, сбыте или пересылке наркотиков, а на адресата в колонии наложили дисциплинарное взыскание.