На закрытие Дягилевского фестиваля осталось два билета

Фото: Пермский театр оперы и балета

Официальное закрытие Дягилевского фестиваля состоится 20 июня в ДК Солдатова. Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит три произведения Вольфганга Амадея Моцарта: Симфонию № 40, «Масонскую траурную музыку» и Симфонию № 41 (12+).

Билеты на это событие ожидаемо разлетелись вмиг. Но, как оказалось, сейчас в продаже есть еще два билета на закрытие Дягилевского фестиваля. По впечатляющей цене: один за 12 тысяч рублей, другой за 20 тысяч.

Но можно попасть еще на некоторые, более доступные, мероприятия фестиваля.

19 июня в Пермской художественной галере состоится ночной концерт пермского хора Parma Voices. Прозвучит хоровая музыка XX века. Начало в 3.30. Билеты: 5000 рублей. В этот же день в 19.00 в Театре-Театре пройдет танцевальный перформанс компании Peeping Tom «Пропавшая дверь / Потерянная комната» (16+). Билеты: 1000 – 7000 рублей. В 22.00 цехе № 5 Завода Шпагина состоится аудиовизуальный перформанс diffusio.extensio Николая Попова (18+). Билеты: 1000 – 3000 рублей.

Завершающим мероприятием фестиваля станет Diaghilev Festival Party (18+). Вечеринка начнется 20 июня в 22.00 в Большом театральном зале Завода Шпагина. Исполнители: «Утро» (Россия), Puce Mary (Дания), Schwefelgelb (Германия). Входные билеты: 2000 рублей.