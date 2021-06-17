Главным тренером «Амкара» назначен Рустем Хузин

Новый логотип ФК "Амкар"

Главным тренером футбольного клуба «Амкар» назначен Рустем Хузин, сообщили сегодня на пресс-конференции. Ранее он занимал аналогичный пост в клубе «Звезда». Его место теперь займет Константин Парамонов.

Вместе с Рустемом Хузиным из «Звезды» в тренерский штаб «Амкара» перешли Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков. Кроме того, восьми футболистам «Звезды» предложены контракты с «Амкаром».

20 мая «Амкар» был принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги. После получения лицензии руководство клуба приступило к формированию тренерского штаба и состава команды.