В Пермском крае за смерть работника осудили бригадира

Суд назначил наказание - 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно. Фото: архив "КП"

В Губахе осудили 37-летнего местного жителя, которого суд признал виновным в «Нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла в августе 2020 года. Бригада дорожников расчищала трассу от кустарника и мелколесья под высоковольтной линией в лесу возле поселка Углеуральский.

Ответственным за проводимые работы был бригадир. На самом же деле он допустил к работам человека, не включенного в состав бригады и не прошедшего инструктаж по охране труда при эксплуатации электроустановок. К тому же работник был без средств индивидуальной защиты: специальной одежды и обуви. В результате чего он получил смертельную электротравму.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, - сообщила пресс-служба СУК СКР по Пермскому краю.