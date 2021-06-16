На Егошихинском кладбище захоронили останки красноармейца

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15 июня в Перми захоронили останки красноармейца Ивана Лихачева. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Останки Ивана Петровича Лихачева были найдены 27 апреля в Волгоградской области волонтёрами волгоградского поискового отряда «Наследие». Личность уроженца Прикамья установили с помощью найденного медальона и электронного архива пропавших советских воинов. Решение о захоронении останков красноармейца в Перми приняли родственники, которые приехали в Пермь на церемонию из Екатеринбурга.
Родственники погибшего рассказали, что жена погибшего, Зоя Маркеловна, до 98 лет верила, что её муж жив и вернётся домой.
Иван Лихачев родился в 1907 году в деревне Васильевка Щучье-Озерского района Молотовской области. На службу был призван в первый год войны — в 1941 году.