На Егошихинском кладбище захоронили останки красноармейца

Фото: permnecropol.ucoz.ru

15 июня в Перми захоронили останки красноармейца Ивана Лихачева. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Останки Ивана Петровича Лихачева были найдены 27 апреля в Волгоградской области волонтёрами волгоградского поискового отряда «Наследие». Личность уроженца Прикамья установили с помощью найденного медальона и электронного архива пропавших советских воинов. Решение о захоронении останков красноармейца в Перми приняли родственники, которые приехали в Пермь на церемонию из Екатеринбурга.

Родственники погибшего рассказали, что жена погибшего, Зоя Маркеловна, до 98 лет верила, что её муж жив и вернётся домой.

Иван Лихачев родился в 1907 году в деревне Васильевка Щучье-Озерского района Молотовской области. На службу был призван в первый год войны — в 1941 году.