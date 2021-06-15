Жителя Добрянки осудили за хранение и изготовление боеприпасов

У осужденного изъято более 1000 патронов Фото: Василий Вахрин

В Добрянке осужден 48-летний местный житель, хранивший и изготавливающий огнестрельное оружие, а также боеприпасы к нему. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Пермскому краю.

В 1995 году мужчина нашел на территории Добрянки гранаты и запалы к ним и до ноября 2020 года хранил их у себя дома. Кроме этого, с 2018 года по ноябрь 2020 года мужчина приобретал пистолеты и боеприпасы к ним, переделывал их для стрельбы огнестрельными патронами.

В процессе обыска у осужденного изъяли 13 единиц оружия, более 1000 патронов. А также 2 боевых гранаты.

Виновному назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы. Оружие, взрывные устройства и боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения.