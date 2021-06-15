В Прикамье обвиняемый в смертельном ДТП предстанет перед судом

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Следственный отдел ОМВД России по Краснокамску завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Частинского района. Он обвиняется по ч. 3 ст 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Автоавария произошла 15 марта 2021 года на 471 километре автодороги «Подъезд к г. Перми от М7 «Волга». Водитель Лады Ларгус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN. В ДТП погибла 63-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Женщина находилась на заднем пассажирском сидении автомобиля и была не пристегнута. Также травмы получили и трое пассажиров Лады, им оказали разовую медицинскую помощь.

Отметим, водитель Ларгуса на момент столкновения ДТП был трезв. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.