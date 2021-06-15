Похитил телефон, деньги и скрылся: в Перми задержали уличного грабителя

. Фото: Василий Вахрин

В краевой столице в полицию обратилась местная жительница, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. По ее словам, она стала жертвой уличного грабителя — неизвестный похитил открыто похитил из ее кармана мобильный телефон и деньги после чего скрылся.

Оперативники опросили потерпевшую и изучили записи с камер видеонаблюдения. Затем сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения.

Горе-вора задержали. Мужчина рассказал, что заметил нетрезвую женщину на тропике и увидел, что из кармана ее брюк виднеется мобильный телефон. Подозреваемый подбежал и выхватил телефон и деньги в сумме 600 руб. Похищенный смартфон мужчина сбыл, а деньги потратил на алкоголь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.