Семейство из четырех лосей вышло на трассу Пермь-Екатеринбург

Фото: скрин с видео Instagram chp_59.

В соцсетях появился видеоролик, где запечатлено, как на трассе Пермь-Екатеринбург стоят четыре лося.

- Это удалось заснять в 4 часа утра 14 июня, в момент, когда мы ехали в сторону Перми, - объясняет автор видео.

«При строительстве не учитывают тропы животных, некуда деваться им», «Это те самые, все еще из Ашана идут», «Кстати, для информации: штраф за сбитого лося составляет 80 000 рублей», «Они не знают как преодолеть забор. Почему о них не думают?», - комментируют пост пользователи.

Напомним, лоси стали частыми гостями в городе. Неделю назад в соцсетях появилось видео, как ночью в районе ТЦ «Спешилов» в Перми гуляло стадо из 12 лосей.