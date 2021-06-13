Расписание электричек поменяется в Пермском крае из-за ремонтных работ

Почти трое суток пермякам, которые пользуются электропоездами, следует быть внимательными, отправляясь в поездку. Фото: Василий Вахрин

Почти трое суток пермякам, которые пользуются электропоездами, следует быть внимательными, отправляясь в поездку. Дело в том, что из-за ремонтных работ на ж/д путях поменяется график движения одних поездов, другие будут совсем отменены.

- С 11.00 15 июня до 23.00 16 июня на участке Пальники — Шестаки изменится график движения пригородных поездов направления Пермь-I — Углеуральская — Кизел, - сообщает издание Бизнес-класс со ссылкой на краевой минтранс. - Электрички не будут ходить между станциями Пальники и Углеуральская.

Кроме этого, отменяются поезда:

№ 6294 Пермь-I — Дивья;

№ 6293 Дивья — Пермь-I.

Также нельзя будет проехать в обоих направлениях от станции Пальники на электричках:

№ 6266/6265 Пермь-I — Кизел;

№ 6269 Углеуральская — Пермь-I;

№ 6268/6267 Пермь-I — Кизел;

№ 6272 Пермь-I — Боковая;

№ 6271 Боковая — Пермь-I;

№ 6296 Пермь-I — Дивья;

№ 6295 Дивья — Пермь-I;

№ 6298 Пермь-I — Ярино.

16 июня маршрут поменяют электропоезда следующих направлений:

№ 6264 Пермь-I — Углеуральская;

№ 6263 Углеуральская — Пермь-I;

№ 6291 Ярино — Пермь-I;

16 и 17 июня ограничат движение поезда № 6262/6261 Кизел — Пермь-I.