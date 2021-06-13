Семья пермяков дала своему первенцу имя Космос

В свидетельстве о рождении ребенка записано Бурсин Космос Арсеньевич.

В Перми родители новорожденного мальчика дали своему сыну необычное имя – Космос. И в его свидетельстве о рождении теперь записано Бурсин Космос Арсеньевич.

- В Мотовилихинском отделе управления ЗАГС счастливому отцу вручили самый главный документ их сына и подарочный комплект, - рассказали специалисты Управления ЗАГС администрации Перми на своей официальной странице ВКонтакте. - В семье Бурсиных Арсения Аркадьевича и Анны Александровны это первый ребенок – желанный и самый-самый. Инициатива присвоить такое оригинальное имя своему сыну принадлежит обоим родителям.

Их ребенок родился 16 мая – в Международный день света. Имя Космос переводится как «пространство», «вселенная».

Напомним, в России имя Космос было особенно популярно в эпоху покорения космического пространства. Наряду с именами Ракета, Союз, Атом, это имя напоминает о глубоком патриотизме и романтическом восприятии мира.