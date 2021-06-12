За сутки коронавирусом заболели жители 14 муниципалитетов Пермского края

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За минувшие сутки коронавирусом заболели 97 человек в 14 территориях Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Традиционно COVID-19 выявлено в Перми – 59. На втором месте – Уинский округ, где заболеи 8 человек. На третьем месте с шестью заболевшими – Чернушка.

В Чайковском COVID-19 диагностирован у 4 человек. В Пермском районе, Березниках, Кунгуре и Осинском округе 3 заболевших в каждой территории. По 2 случая заражения выявлено в Добрянском и Соликамском городских округах. По одному заболевшему зафиксировано в Кунгурском районе, Оханском и Бардымском округах, а также в ЗАТО Звездном.

Всего в Пермском крае с начала пандемии и на 12 июня зарегистрировано 58 619 жителей с коронавирусной инфекцией.