На территории Красных казарм в Перми произошел пожар

Фото: "Мой город Пермь"/ВКонтакте

В субботу, 12 июня, в паблике "Мой город Пермь" жители Перми сообщили о пожаре на территории Красных казарм. Очевидцы делились фотографиями и видео с места происшествия. В МЧС сообщили, что когда приехало первое звено пожарных, горела крыша неэксплуатируемого здания по улице Чернышевского.

- На пожаре погибших и пострадавших нет. Угроза населению и распространия пожара на соседние жилые дома отсутствует. Всего к реагированию на пожар привлекались 62 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 44 человека личного состава и 12 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.