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Общество12 июня 2021 10:39

Запущен официальный сайт грядущего 300-летия Перми

До юбилейной даты осталось ровно два года
Григорий Серёдкин
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До юбилея осталось ровно два года

До юбилея осталось ровно два года

Фото: Василий Вахрин

12 июня запущен официальный сайт, посвященный грядущему 300-летию города Перми - http://perm-300.ru.

На основной странице сайта запущен обратный отсчет до события. Ниже все желающие смогут ознакомиться с новостями о празднике, планами и официальными документами.

После утверждения плана событий информация о них так же будет появляться на сайте. Большой раздел сайта посвящен проектам по изменению облика Перми и городской среды.

После разработки фирменного стиля праздника сайт обновится.