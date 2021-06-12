Запущен официальный сайт грядущего 300-летия Перми

До юбилея осталось ровно два года Фото: Василий Вахрин

12 июня запущен официальный сайт, посвященный грядущему 300-летию города Перми - http://perm-300.ru.

На основной странице сайта запущен обратный отсчет до события. Ниже все желающие смогут ознакомиться с новостями о празднике, планами и официальными документами.

После утверждения плана событий информация о них так же будет появляться на сайте. Большой раздел сайта посвящен проектам по изменению облика Перми и городской среды.

После разработки фирменного стиля праздника сайт обновится.