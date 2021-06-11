В Березниках должники за тепло поплатились своими автомобилями

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

Сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провели рейды по взысканию задолженности за тепло и горячую воду в Березниках. По итогам мероприятий были арестованы автомобили неплательщиков.

Хозяин автомобиля Hyundai Getz не оплатил за тепло более 100 тыс. рублей. Теперь ему придется компенсировать расходы на эвакуацию и внести исполнительский сбор. Владелец Renault предпочел погасить задолженность на месте и оплатил 30 тыс. руб. в ближайшем банкомате.

Прошедшие рейды стали частью акции «Внимание, должник!», в ходе которой взыскание задолженности будет проведено в отношении всех, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время в работе находится около 40 тыс. исполнительных документов. По состоянию на июнь 2021 года, в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед компаниями Группы «Т Плюс» в Пермском крае превышает 3,5 млрд рублей.

С июня 2021 года частота рейдов по должникам в Березниках вырастет вдвое. «Теплоэнергетики прикладывают максимум усилий к тому, чтобы надежно подготовить дома березниковцев к предстоящей зиме. Чтобы приобретать качественные материалы, организовывать работу большого количества специалистов важен каждый рубль. Поэтому отношение к должникам самое бескомпромиссное и мы будем продолжать работу по взысканию их имущества. Чтобы избежать неприятных последствий, погасите долг за тепло в ближайшее время», — напоминает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.