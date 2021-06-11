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Происшествия11 июня 2021 13:58

На Восточном обходе пешеход погиб под колесами внедорожника

Трассу он переходил, нарушая ПДД
Данил Постаногов
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Смертельное ДТП на Восточном обходе Перми

Смертельное ДТП на Восточном обходе Перми

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

В ночь на пятницу на Восточном обходе Перми мужчина решил перейти трассу, а в результате погиб от удара внедорожника Toyota Hilux.

«По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ГИБДД.

Скончался он на месте ДТП до приезда скорой.

В Госавтоинспекции отмечают, что наезды на пешеходов — самый распространенный вид аварий. На сегодняшний день под колесами авто пострадали 115 человек, 8 жителей Перми погибли.