На Восточном обходе пешеход погиб под колесами внедорожника

Смертельное ДТП на Восточном обходе Перми Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

В ночь на пятницу на Восточном обходе Перми мужчина решил перейти трассу, а в результате погиб от удара внедорожника Toyota Hilux.

«По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ГИБДД.

Скончался он на месте ДТП до приезда скорой.

В Госавтоинспекции отмечают, что наезды на пешеходов — самый распространенный вид аварий. На сегодняшний день под колесами авто пострадали 115 человек, 8 жителей Перми погибли.