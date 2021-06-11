Сбер выяснил, как видят финансовую независимость пермяки

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58% жителейПермисчитают себя финансово независимыми, выяснила СК «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного накануне Дня России (Дня независимости).Материальную свободу, по мнению пермяков, прежде всего дают достойная зарплата и накопления.

В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние —73% опрошенных в этой возрастной группе.

Респонденты полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам. В то же время возраст, в котором участники опроса сами стали или хотели бы стать материально свободными, ниже—24,4 года. Жители Перми обретают или хотят обрести финансовую независимость даже раньше — уже к 23 годам.

Для жителя Перми финансово независимого жителя человек выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 63% опрошенных из этого города), живёт в собственном жилье (53%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (50%), много путешествует по миру (32%),имеет возможность помогать родным (28%), а также имеет такой пассивный доход от инвестиций или вкладов, который позволяет не думать о деньгах (13%).

Обрести финансовую независимость позволяет достойная зарплата, считают 84% опрошенных из Перми. Получить материальную свободу помогают также накопления, недвижимость для сдачи в аренду и собственный бизнес, считают пермяки. По оценке жителейПерми, необходимый размер зарплаты для финансовой свободы – 78,8 тыс. рублей, а накоплений – 3,38 млн рублей.

Что, на ваш взгляд, позволяет обрести финансовую независимость? (множественный ответ)

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Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворённости доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной.Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк

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Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.