Телеком-эксперты раскрыли, какие ретро-смартфоны лежат в карманах пермяков

Фото: МегаФон

Более 60 процентов гаджетов, имеющихся у пермяков, поддерживают скоростной 4G-интернет. Такое исследование провели эксперты МегаФона на основе обезличенных данных Big Data.

Каждый пятый житель Пермского края пользуется смартфоном Samsung и Xiaomi. Это самые популярные бренды в регионе. Далее идет продукция Huawei и Apple.

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G. Мужчины покупают эти устройства почти в два раза чаще женщин. В Прикамье такими гаджетами обзавелись более 450 человек.

В топ покупаемых смартфонов с 5G вошли:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G,

Samsung Galaxy S21,

Huawei Honor 30 Pro

В Прикамье найдены и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 3310, 101, 103 и 105. В регионе живет почти 30 обладателей таких исторических устройств. Любовь к телефонам-хитам не зависит от возраста – самому молодому пользователю всего 20 лет, а самому старшему – 68 лет.

Интересно, что уже каждый второй гаджет в регионе – с технологией VoLTE. С этой функцией в смартфоне пермяки могут звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать не прерывая интернет-сессии.