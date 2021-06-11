Пермский Политех потерял позиции в рейтинге вузов RAEX

Фото: пресс-служба ПНИПУ

ПНИПУ второй год подряд стал единственным вузом Пермского края в рейтинге ста лучших, составленном агентством RAEX. Политех занял 53-ю строку, опустившись за год с 48-й. При этом, как сообщают в вузе, ПНИПУ улучшил показатели востребованности выпускников работодателями и научно-исследовательской деятельности.

Пять лидеров рейтинга сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил список МГУ им. М.В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.

Десятый рейтинг зафиксировал «пробуксовку» показателей международной интеграции и снижение заработка вузов от дополнительных программ, констатируют исследователи. Из всех типов вузов наилучшую динамику в 2021 году продемонстрировали медицинские и педагогические университеты.