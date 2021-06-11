В Перми водителя насмерть сбил собственный автобус

Медики сделали все, что могли Фото: Василий Вахрин

В пермском микрорайоне Гайва автобус «ПАЗ» неожиданно тронулся с места – водителя в кабине в этот момент не было. К счастью, и пассажиров тоже. Решив усмирить своего железного коня, мужчина попытался остановить его, но автобус оказался сильней – водитель очутился под ним, более того, его зажало передней балкой машины.

Как стало известно «Комсомолке», узнав о происшествии, на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, скорая помощь, пожарные и замглавы администрации Орджоникидзевского района. Чтобы достать водителя из-под автобуса, пришлось сделать подкоп. Скорая в тяжелом состоянии доставила его в реанимацию шестой горбольницы, но спасти жизнь врачи были уже в силах.

Как сообщили в ГИБДД, сейчас эксперты устанавливают причины, по которым автобус начал произвольное движение.