Пермяк ограбил два пункта выдачи микрокредитов

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Кировском районе Перми неизвестный в маске зашел в центр выдачи микрокредитов и, угрожая ножом, забрал 4 600 руб. В этот день полиции не удалось его разыскать и задержать, поэтому злоумышленник решил повторить «подвиг» и совершил разбой на организацию, которая располагалась в соседнем здании.

Сотрудники уголовного розыска краевого главка, городского управления и отдела полиции Кировского района, изучив показания свидетелей и записи камер видеонаблюдения, установили подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Задержали его в собственном доме. В преступлениях он сознался, пояснив, что деньги нужны были для покупки выпивки. Но праздники он проведет, скорее всего, за решеткой. Возбуждено уголовное дело, а суд скоро решит вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.