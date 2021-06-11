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Происшествия11 июня 2021 10:21

Пермяк ограбил два пункта выдачи микрокредитов

Деньги он хотел потратить на выпивку, но оказался за решеткой
Данил Постаногов
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Кировском районе Перми неизвестный в маске зашел в центр выдачи микрокредитов и, угрожая ножом, забрал 4 600 руб. В этот день полиции не удалось его разыскать и задержать, поэтому злоумышленник решил повторить «подвиг» и совершил разбой на организацию, которая располагалась в соседнем здании.

Сотрудники уголовного розыска краевого главка, городского управления и отдела полиции Кировского района, изучив показания свидетелей и записи камер видеонаблюдения, установили подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Задержали его в собственном доме. В преступлениях он сознался, пояснив, что деньги нужны были для покупки выпивки. Но праздники он проведет, скорее всего, за решеткой. Возбуждено уголовное дело, а суд скоро решит вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.