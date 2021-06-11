В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 10 тысяч человек

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В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности. С начала сезона в медицинские организации региона обратилось пострадавших от укусов клещей 9786 человек, в том числе детей – 2012. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовали 8623 клеща. Опасная инфекция выявлена только в 104 случаях (1,3%); на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 6630 из них инфицировано 2510 клещей (37,9%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека –6155, инфекция выявлена в 151 случае (2,5 %); на моноцитарный эрлихиоз человека – 6155 из них заражены 200 клещей (3,2%). Случаев заболевания КВЭ – 1, ИКБ – 16.