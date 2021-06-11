В Перми вновь опечатали РЦ «Октябрь»

Фото: october.perm.ru

Судебные приставы вновь закрыли пермский РЦ «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП России.

В августе 2020 года в отдел приставов поступил исполнительный лист о запрете эксплуатации здания развлекательного центра.

Свердловский районный суд запретил собственникам организовывать в здании любой массовый вид досуга до тех пор, пока не будут устранены нарушения требований пожарной безопасности.

Однако этим летом запрещенном для эксплуатации здании организовался дневной детский лагерь. Как отметили в ведомстве, сразу же были приняты меры по запрету эксплуатации объекта. Установлено, что деятельность в центре осуществляет ООО «Аватарпарк». Его директору вручено требование об исполнении решения суда.