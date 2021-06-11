Краснокамец из-за ревности поджог автомобиль приятеля

. Фото: Василий Вахрин

46-летнему жителю Краснокамска предъявлено обвинение в умышленном поджоге чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

В апреле 2021 года обвиняемый поджег автомобиль ВАЗ-111963, который стоял у дома по ул. Большевистской в центре Краснокамска. Он облил стеклоочиститель автомобиля растворителем, положил под него смоченный горючей смесью лоскут ткани и поджег зажигалкой.

Пламя увидели посетители бара, расположенного в доме, у которого был припаркован автомобиль. Они потушили огонь, задержали поджигателя и передали его сотрудникам полиции.

Позже задержанный рассказал стражам порядка, что таким образом он пытался разобраться с приятелем из-за неразделенной любви к девушке.