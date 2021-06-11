В аэропорту Большое Савино задерживается рейс Пермь - Москва

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Сегодня, 11 июня, в аэропорту Большое Савино произошла задержка регулярного рейса Пермь-Москва авиакомпании «Аэрофлот». Предварительная причина несвоевременного вылета - неисправность бортового компьютера.

- Время вылета по расписанию 6.20, расчетное время вылета 11.05. На рейс зарегистрировано 82 пассажира, из них 4 несовершеннолетних. В настоящее время планируется замена воздушного судна. Пассажирам оказываются необходимые услуги. Ситуация находится на контроле, - сообющили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.