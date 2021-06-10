Райффайзенбанк: россияне отказываются от кредита из-за страха быть должным

Фото: Райффайзенбанк

48% россиян боятся влезать в долги, поэтому отказываются от кредитов, показало исследование Райффайзенбанка. И для женщин это более актуальный страх, чем для мужчин (49% против 46% соответственно). Мужчины чаще женщин мотивировали отказ от займов тем, что им хватает собственных денег (41% против 33%). Всего же эту причину обозначили 37% опрошенных.

36% респондентов полагают, что это невыгодное решение. 4% взяли бы кредит, но им не дают. Среди иных причин отказа от заемных средств (выбор 3% респондентов) звучали такие тезисы: «кредит портит отношения» и «не было необходимости».

«Кредит — это не панацея, но и не кошмар. Это просто финансовый инструмент, которым важно уметь правильно пользоваться. Конечно, не стоит брать новые кредиты, чтобы погасить проценты по старым — это только увеличит долговую нагрузку. Однако кредит — это удобное решение, когда быстро нужны деньги на ремонт или обучение, а собственные средства инвестированы или лежат на накопительном счету», — рассказал Иван Карпов, руководитель направления развития потребительских кредитов Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе приняли участие более 500 мужчин и женщин (40% и 60% соответственно) из семи крупных городов станы, включая Москву и Санкт-Петербург, которые никогда не брали кредит. Средний возраст респондентов составил 26 — 45 лет. 43% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тыс. руб.