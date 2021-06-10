В Пермском крае риелтор, лишившая жилья 9 человек, отправится в колонию

. Фото: архив "КП"

В Александровске судили за мошенничество агента по продаже недвижимости. Как выяснилось в ходе следствия, ранее судимая за мошенничество женщина устроилась в Центр недвижимости и права «Этажи».

Она подыскивала клиентов, желающих приобрести недвижимость за счет материнского капитала, и помогала им получить кредит с погашением за счет данной выплаты. А потом, заключив договор купли-продажи квартиры, убеждала продавцов составить на себя или своих знакомых доверенность на совершение всех действий, а покупателей – передавать деньги за квартиру продавцу через нее.

В итоге и те, и другие лишались собственности – кто денег, кто жилья. Таким образом жертвами риелтора стали 9 человек, при этом двое из них остались без единственного жилья. А мошенница стала обладательницей трех миллионов рублей. Но деньгами она пользовалась недолго. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере, а также повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

- Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в краевой прокуратуре. - Также с нее взыскана сумма материального вреда, причиненного преступлением.