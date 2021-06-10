Премьера ленты о легендарном конструкторе авиадвигателей пройдет в Перми

Фото: пресс-служба Пермской синематеки

12 июня в киноцентре «Премьер» впервые покажут фильм Павла Печенкина «Школа Соловьева» о выдающемся конструкторе авиадвигателей, основоположнике газотурбинного двигателестроения в СССР и создателе пермской школы конструирования Павле Соловьеве. Именно по его инициативе в 1958 году был создан первый отечественный двухконтурный газотурбинный двигатель Д-¬20П, который опередил аналогичные западные разработки.

Документальная лента расскажет не только историю известного конструктора и почетного жителя Перми, но и весь путь развития гражданской авиации в нашем городе.

Показ пройдет 12 июня в 14:00. Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому билеты лучше зарезервировать по телефону 280-95-77.