В Перми с начала года из аварийного жилья расселили 920 человек

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С начала года в Перми расселено более 13,6 тыс. квадратных метров аварийного жилья, свои жилищные условия улучшили 920 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В 2021 году из федерального, регионального и городского бюджетов на расселение выделена сумма в 3,1 млрд руб. Всего улучшить жилищные условия планируется у 3,7 тыс. человек.

Напомним, сегодня в Перми действуют две программы по расселению. Одна из них проходит благодаря федеральному софинансированию по нацпроекту «Жильё и городская среда». Вторая реализуется за счёт бюджетов края и города