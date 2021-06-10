В Перми окончены поиски пропавшего полгода назад 37-летнего преподавателя

Пропавшего 37-летнего преподавателя искали полгода.

Семь месяцев в Перми велись поиски пропавшего в ноябре 37-летнего преподавателя пермского вуза Данила Л.

9 ноября 2020 года он вышел из дома и больше не вернулся. С собой у мужчины была барсетка, а одет он был в темно-серую горнолыжную куртку и синие джинсы.

«Помогите, пожалуйста, мы его очень ждем и любим», - писали в соцсетях близкие.

Но 10 июня волонтеры, которые вели розыск пропавшего, сообщили о том, что мужчина найден погибшим.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Пермский край» на своей странице Вконтакте.

О том, где его обнаружили, не сообщается.