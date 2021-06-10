В Перми накануне Дня города продлят работу трамваев

. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В ночь с 11 на 12 июня жители и гости города Перми начнут праздновать наступающий праздник. В связи с этим от сквера им. Татищева (остановка Разгуляй) будут организованы дополнительные отправления трамваев, сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе горадминистрации.

Так, в ночь встречи Дня города для удобства жителей после 00:10 от остановки «Разгуляй» будут организованы дополнительные отправления трамваев:

– №6 «Разгуляй – ОАО «Велта» в 00:10 и 00:20 в направлении ОАО «Велта»;

– №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод» в направлении ВРЗ в 00:10 и 00:15, в сторону станции «Пермь-2» в 00:10 и 00:20;

– №8 «АО «Инкар» – Пермская ярмарка» в 00:15 и 00:25 в направлении АО «Инкар»;

– №12 «Школа №107 – Разгуляй» в 00:15 и 00:25 в направлении микрорайона Балатово.

Маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».