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Общество10 июня 2021 10:43

10 июня пермяки увидят кольцевое солнечное затмение

Максимальная его фаза составит 37%
Григорий Серёдкин
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Фото: Роман ЗЛОБИН

Сегодня, 10 июня жители Перми смогут увидеть редкое астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение.

Оно начнется в 15:42 и продлится до 17:48 по местному времени. Максимальная фаза затмения составит 37%. Лучше всего в России затмение будет видно из Якутии.

Отметим, кольцевое солнечное затмение — редкое астрономическое явление. На территории России кольцеобразные затмения не происходили более 50 лет.

Для наблюдений за уникальным явлением подойдут специальные светофильтры, засвеченная фотопленка или пленка из дискет. Их магнитный слой хорошо задерживает солнечный свет, это поможет защитить глаза. Ни в коем случае нельзя смотреть на затмение незащищенным глазом.