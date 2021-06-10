Театр «У Моста» успешно выступил в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: театр «У Моста»

Театр «У Моста» вернулся с гастролей в Москве и Санкт-Петербурге, где зрителям были представлены два спектакля: «Красавица из Линэна» (16+) и «Безрукий из Спокэна» (16+) по пьесам всемирно известного ирландского драматурга, кинорежиссера Мартина МакДонаха. Гастроли завершились с колоссальным успехом, зрители раскупили билеты на спектакли задолго до начала гастролей. Стоит отметить, что за сезон театр выезжал на гастроли в Москву - 4 раза, а в Санкт-Петербург - 3 раза.

Москвичи и петербуржцы делились отзывами и впечатлениями на своих страницах в соцсетях:

«… Высшая форма актерского существования на сцене, когда изображаемая жизнь на сцене неведомым мистическим способом становится настоящей, естественной, когда исчезает ощущение игры. Сергей Федотов умеет ставить МакДонаха так, что бытовая банальная история вдруг в какое-то мгновение начинает утончаться, и в финале трансформируется в пронзительную человеческую драму. Впрочем, в этом ему помогают его же артисты...» - Наталья Памсик, Москва.

«… Потрясающий, невероятный, мистический Театр «У Моста» снова приехал! Снова в Театре на Литейном! Свершилось то, чего я так ждала: я увидела «вживую» «Красавицу из Линэна», самую для меня душераздирающую комедию любимого МакДонаха…

Перечитанная сотню раз пьеса, виденный в период самоизоляции онлайн спектакль… Казалось бы, какие могут быть сюрпризы? Но нет. Даже зная силу постановок Сергея Федотова и актеров театра, я не была подготовлена к тому, какой мощью эмоций меня накроет… этот спектакль сдирает кожу, обнажает каждый нерв. Он вскрывает такие глубинные проблемы отношений, где каждый хочет любви, но её не получает и дать сам не может...» - Светлана Михайлова, Санкт-Петербург.

Фото: театр «У Моста»

В июне и июле театр примет участие в фестивалях, которые будут проходить в Новороссийске, Сергиевом Посаде и Вологде.

13 июня на III Международном театральном фестивале «Театральная гавань» зрителям Новороссийска будет представлен спектакль «На дне» (12+) М. Горького!

19 июня на VII Международном театральном фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде «мостовцы» покажут спектакль «Мачеха Саманишвили» (12+) В. Константинова и Б. Рацера (по мотивам повести Д. Клдиашвили)!

На XV Международном театральном фестивале «Голоса истории» в Вологде театр «У Моста» представит два спектакля: 4 июля вологжане смогут посмотреть спектакль «Мачеха Саманишвили» (12+) на сцене Театра юного зрителя, а 6 июля спектакль «Юнона и Авось» (12+) будет представлен на сцене Консисторского двора Вологодского кремля.

Фото: театр «У Моста»

На родной сцене, до закрытия 33-го сезона, коллектив театра покажет свои яркие, искрометные комедии: «Мачеха Саманишвили» (12+) - 10, 11, 29 и 30 июня, «Камедыя» (16+) - 12 и 13 июня, «Сансара» (12+) - 15 и 16 июня, «Детектор лжи» (16+) - 17 и 18 июня.

Также, в июньский репертуар включены знаковые спектакли театра, снискавшие популярность у зрителей: 19 и 20 июня спектакль в жанре готического детектива «Мефистофель» (16+) известного американского драматурга Дона Нигро, опера-мистерия «Юнона и Авось» (12+) - 22, 23, 26 и 27 июня, спектакль «Мастер и Маргарита» (16+) - 24 и 25 июня.