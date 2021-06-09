В Перми прошел Зеленый Марафон, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды

Фото: Сбер

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, по всей России прошёл ежегодный забег Сбера—Зеленый Марафон.

В Пермском крае в онлайн и офлайн формате приняли участие более 3,5 тысяч человек. Среди них были не только любители, но и профессиональные спортсмены. Традиционно в рамках Зеленого Марафона состоялись развлекательные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов и экологические акции.

Основной площадкой марафона стала городская эспланада в Перми, на которой разместились семейные активности, фудкорт, благотворительные и информационные стойки. Участники могли зарегистрироваться на традиционные дистанции – 4,2 км, 10 км, 420 метров детские забеги. Новшеством этого года стала трасса на 4,2 км по скандинавской ходьбе.

Лозунг марафона 2021 года – «Каждый шаг – это след. Какой шаг сделаешь ты?», отражает экологическую направленность мероприятия. За апрель-май на территории всего края волонтеры пермского отделения Сбербанка высадили 10 тысяч саженцев, провели десятки субботников и лекций. В день марафона в Березниках и Перми было собрано более 350 литров отходов – пластика, бумаги, батареек, ветоши.

Впервые в истории Зеленого Марафона в специально разработанном мобильном приложении был организованонлайн-забег. Участники соревновались за призовые места онлайн-забега на четырёх дистанциях (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км).Результаты будут опубликованы на сайте проекта.

Благодаря проекту Сберу удалось привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.Каждый участник Зеленого Марафона смог внести свой вклад в сохранение природы. Свыше 65 000 километров, которые участники пробежали с мобильным приложением 5 июня, Сбер приравнял к рублям, чтобы передать их в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

В преддверии 180-летия Сбера его сотрудники и волонтеры движения «ЭКА» высадили 180 000 саженцев сосны, дуба, клена и других деревьев в девятирегионах России. Эта акция была организована в поддержку программы «Южный лесной пояс России» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Всего в рамках проекта по всей России было собрано 10 000 000рублей, которые будут направленыв фонд на высадку ещё 100 000 деревьев осенью 2021 года. В общей сложности благодаря проекту Зелёный Марафон высадят более 280 000 деревьев.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк

В прошедшую субботу пермский Сбербанк собрал друзей, партнеров, горожан на эспланаде, чтобы вместе преодолеть дистанции Зеленого Марафона, поговорить про экологию и просто отлично провести время. 5 июня - день защиты окружающей среды. Эта повестка откликается во всей деятельности Сбера, поэтому в этом году Зеленый марафон начался еще до заветной даты - несколько месяцев мы проводили субботники, высаживали деревья, собирали на переработку пластик, бумагу, батарейки. И пиком всей нашей работы стал отличный спортивный праздник, на котором нашлось занятие каждому - и ребенку, и взрослому. Получилось настоящее семейное мероприятие. Фишка этого года - онлайн забег в Березниках! Любой желающий мог скачать приложение и пробежать свою личную дистанцию, получив за это экологичный подарок от Сбера. Благодарим каждого пришедшего и каждого организатора! Команда от Сбера, партнеры и дорогие участники сделали этот день!