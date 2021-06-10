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В Перми появятся два новых автобусных маршрута — №8 и №13. Об этом на одном из заседаний временной комиссии по транспорту Пермской городской думы сообщил глава пермского дептранса Анатолий Путин.

Маршрут №8 свяжет микрорайон Крохалева и микрорайон Садовый. А маршрут №13 будет курсировать между Комсомольской площадью и деревней Песьянка.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

— Запуск маршрутов связан с двумя факторами. Это изменение в январе 2022 года межмуниципального маршрута №115. При этом в черте города маршрут востребован. Поэтому мы запустим наш городской маршрут. А новый маршрут №8 призван разгрузить существующий маршрут №27.

Оба маршрута начнут работу с января 2022 года.