В Перми закроют проезд через Компрос

. Фото: архив "КП"

В связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта будет закрыт сквозной проезд через проспект по улице Пушкина. Поэтому 12 и 13 июня автобусы будут ходить в объезд закрытого участка.

Автобусы №1 «микрорайон Садовый –Пермь-2», №19 «микрорайон Липовая гора – Центральный рынок – улица Попова», №45 «микрорайон Крохалева – улица Мильчакова», №59 «микрорайон Юбилейный – Аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении Центрального рынка, дойдя до Комсомольского проспекта, повернут направо и объедут закрытый участок через улицу Екатерининскую и Октябрьскую площадь, затем повернут на улицу Пушкина и далее пойдут по своим маршрутам. В направлении от Центрального рынка – без изменений.

Автобусы №3 «Пермь-1» – Дворец творчества юных – микрорайон Нагорный», №4 «Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный», №30 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №32 «микрорайон Васильевка – Центральный рынок», №36 «театр «Ироничная компания» –Вышка-2 –Вышка-1», №55 «улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка», №67 «микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый» и №77 «микрорайон Левшино – улица Мильчакова» по направлению к Центральному рынку будут объезжать закрытый участок таким же образом, а в обратном направлении – повернут направо на Комсомольский проспект, объедут по улице Революции и вновь вернутся на улицу Пушкина.