Фото: Министерство спорта Пермского края

В краевой столице в День города, 12 июня выступят аквабайкеры из 12 регионов России (0+). Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта.

Свое мастерство покажут свыше 60 сильнейших спортсменов. Первые старты состоятся в 10:00, последние – после 18:00. За это время пройдут 15 заездов в дисциплинах ski division и runabout.

В 13:00 стартуют фристайл-гонки с трюками на воде, а с16:40 – слалом, скоростные гонки на воде по трассе повышенной сложности.

Церемония закрытия и награждения победителей в 19:30, перед этим – показательные выступления аквабайкеров.

«Всероссийский чемпионат – первое подобное статусное событие в сфере аквабайка в регионе. Как ранее отмечали в российской федерации водно-моторного спорта, акватория Камы позволяет проводить европейские и мировые первенства, которые могут состояться в год 300-летия Перми», - отметили в региональном минспорта.

Напомним, что в День города в Перми ожидается благоприятная погода. Синоптики пообещали горожанам приятный сюрприз в виде теплой безоблачной погоды и температуру до + 28…+30 градусов.