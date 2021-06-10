Житель Губахи отправится в колонию строгого режима за повторное пьяное вождение

Помимо года в колонии, осужденный почти три года не сможет сесть на руль Фото: архив "КП"

Житель Губахи отправится на 1 год в колонию строгого режима за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

В ноябре 2020 года пьяный осужденный управлял автомобилем ВАЗ-21150. Увидев сотрудников ГИБДД, он попытался скрыться, позже был остановлен полицейскими.

Выяснилось, что нарушитель ранее уже был подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток за пьяное вождение. Арест не оказал на него влияния, и горе-водитель вновь сел пьяным за руль.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.