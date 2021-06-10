В центре Перми начался частичный демонтаж Дома уездного земства

Фото: facebook

В центре Перми по адресу ул. Пермская, 66 начался частичный демонтаж Дома уездного земства, построенного в 1860 году. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Здание передано в оперативное управление Пермскому ТЮЗу. На объекте уже проводятся работы для предотвращения обрушения здания. Затем будет проведено воссоздание здания и приспособление его для современного использования.

В дальнейшем дом будет воссоздан и в нём появится новая сцена театра. Построить её планируется в 2023 году — к 300-летию Перми.