В 21 территории Пермского края запретили посещать леса

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В 21 территории Прикамья с 8 по 14 июня из-за введенного противопожарного режима временно запретили посещать леса. Об этом сообщает пресс-служба краевого минприроды.

Под запрет попали Оханский, Очерский, Осинский, Октябрьский, Чернушинский, Суксунский, Чайковский, Лысьвенский, Верещагинский, Частинский, Кунгурский, Карагайский, Ординский, Бардымкий, Березниковский, Еловский, Сивинский, Кишертский, Уинский, Куединскийи Большесосновкий округа.

В лесах запрещено любое проведение работ, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, тушения лесных пожаров.

Напомним, с 7 июня по 10 сентября в краевых лесах установлен особый противопожарный режим. Во время его действия за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточаются штрафы. Для физических лиц они увеличатся в 2,5 раза и составят 4-5 тыс. руб., для должностных лиц — в 2 раза и достигнут 20-40 тыс. руб. Штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и составит 300-500 тыс. руб.