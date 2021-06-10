COVID-19 за сутки выявили в 14 территориях Прикамья

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье COVID-19 за сутки обнаружен в 14 территориях у 94 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Лидер по числу заболевших - Пермь (60 человек). На втором месте по заболеваемости следует – Краснокамский городской округ, в котором обнаружено 9 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники. Там инфекция подтвердилась у 7 жителей.

В Пермском районе COVID-19 диагностировали у 6 человек. По 2 инфицированных выявлено в Кунгуре и Нытвенском городских округах.

Общее число заболевших достигло 58329 человек.