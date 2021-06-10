17 детей погибли на пожарах с начала года

На пожаре погибли двое Фото: Василий Вахрин

С начала года в Пермском крае произошло 2222 пожара, на которых погибли 153 человека, из них 17 детей. Только за 9 июня зафиксировано 20 возгораний, сообщили в региональном управлении МЧС. Так, поздно вечером огонь охватил деревянный дом в поселке Теплая гора. Как стало известно «Комсомолке», погибли два человека.

Сейчас специалисты МЧС совместно с представителями Следственного комитета проводят проверку. Обстоятельства и причина трагедии устанавливаются.