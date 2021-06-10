Пермские депутаты начнут работать офлайн

Законодательное собрание Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае внесены изменения в указ об ограничительных мерах, принятых в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешено проводить культурные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, Дня города Перми, а также дней муниципальных образований региона. Пока речь идет только об открытых пространствах, уточняют в пресс-службе губернатора. Кроме того, предусматривается, что предельное число, которые могут одновременно находиться на праздновании, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

А депутатам Законодательного собрания края и Городской думы теперь разрешено собираться вместе и работать в зале заседаний, а не удаленно.