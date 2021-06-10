В Перми назначен новый начальник управления жилищных отношений

Пермь Фото: Василий Вахрин

Начальником управления жилищных отношений Перми назначена Елена Чвилева. Распоряжение об этом подписал глава города Алексей Демкин.

Ранее Елена Чвилева работала на посту начальника отдела по работе с проблемными объектами в ГКУ Пермского края «Управление по реализации жилищных программ Пермского края».

Она окончила Пермскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление аграрным производством». На государственной и муниципальной службе Чвилева проработала 14 лет, пройдя путь от бухгалтера до начальника отдела и руководителя проекта в различных организациях.