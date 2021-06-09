Пермяки делятся в соцсетях фотографиями радуги, которая выросла над городом

Фото с радугой в небе над Пермью пользователи размещали в соцсетях. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Вечером 9 июня в небе над Пермью выросла радуга. Это природное явление обрадовало и удивило пермяков, они начали снимать красивые кадры и размещать их в соцсетях.

«А у меня даже двойную удалось запечатлеть», «Красиво», - обсуждают подписчики пермских пабликов.

Удивительно, но в некоторых районах пермяки наблюдали радугу, а вот асфальт в это время оставался сухой, дождь прошел мимо либо был совсем небольшой.

Напомним, пермские синоптики пообещали горожанам на День города приятный сюрприз – теплую безоблачную погоду и температуру до + 28…+30 градусов.