Пять школ Пермского края откроют с 1 сентября профильные медицинские классы

В медицинских классах будет все необходимое оборудование. Фото Instagram raisa_kassina.

- В новом учебном году мы откроем профильные медицинские классы в пяти школах: это пермские школы № 6 и «Приоритет», гимназия № 3 Кудымкара, гимназия № 1 Соликамска и школа № 8 Березников, - написала на своей странице в Instagram министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Ключевая идея проекта в том, чтобы в выстроить сетевое взаимодействие с работодателями-заведующими клиник, врачами и преподавателями профильных вузов.

Ребята и сейчас изучают предметы химико-биологической направленности на профильном уровне, но для самоопределения многим выпускникам требуется практика, общение с экспертами. Этот проект позволит сделать более осознанный выбор в пользу медицины.

В медицинских классах будет специализированное оборудование диагностического и исследовательского модулей, оборудование для отработки практических медицинских навыков.