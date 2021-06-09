Евгений Сармометов назначен руководителем тубдиспансера в Перми.

Назначен новый главный врач ГБУЗ Пермского края «Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра». Им стал Евгений Сармометов, об этом сообщается на сайте центра. Ранее Сармометов возглавлял «Пермский краевой центр по профилактике СПИД и инфекционными заболеваниями.

Евгений Валерьевич - кандидат медицинских наук. Он получил высшее профессиональное образование в Пермском государственном медицинском институте (квалификация – врач гигиенист, эпидемиолог). Много лет работал врачом-эпидемиологом, заведующим отделением антропонозных инфекций отдела эпидемиологии ФГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Пермской области". Затем назначен начальником эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Прикамья.